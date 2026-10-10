Нов случай на насилие от непълнолетен, този път на мач в България (ВИДЕО)

Пореден случай на агресия в обществото. Това стана на срещата между Локомотив (Горна Оряховица) и Национал (София) от Елитната група до 18 години. Мачът завърши с победа 3:0 за столичани, но футболът остана на заден план след шокиращ инцидент, разиграл се непосредствено след последния съдийски сигнал.

Вратарят на домакините Александър Стоянов нападна главния рефер Владимир Велев от Велико Търново, като му нанесе удар с крак в гърба. Съдията се строполи на земята след атаката. След това Стоянов го изрита няколко пъти, проявявайки голяма жестокост.

На кадри, заснети от зрители на мача, се вижда как след първоначалния удар срещу съдията Велев са нанесени и удари с юмруци и ритници, докато той лежи безпомощно.

Второто полувреме на мача бе особено напрегнато, като „железничарите“ получиха няколко червени картона, включително на капитана си Стефан Чукурлиев. Локомотив (Горна Оряховица) имаше и претенции за дузпа, която не бе отсъдена. Треньорът Марин Байчев също бе изгонен.

Тепърва ще стане ясно какви действия ще предприемат дисциплинарните органи и какви санкции ще последват след изключително грозния инцидент.

БФС порица атаката

„Във връзка със случай на проявена физическа агресия в юношески мач от страна на вратаря на Локомотив Горна Оряховица U18 спрямо член на съдийската бригада в двубоя с Национал U18 ръководството на Българския футболен съюз категорично осъжда подобни действия, които са абсолютно недопустими и нямат никакво място в българския футбол", написаха от БФС за случая.