Атина запали светлините на 21-метровата си коледна елха
Близо 168 000 светлини и 21 километра гирлянди украсяват централния площад "Синтагма" в гръцката столица
С тържествена церемония на площад "Синтагма" в центъра на Атина бяха запалени светлините на коледната елха. Събитието постави началото на празничните прояви в гръцката столица, съобщава БТА.
На церемонията присъства кметът на Атина Харис Дукас, а празничната програма събра жители и гости на града.
Тазгодишната елха е висока 21 метра, с два метра повече от миналогодишната. Дървото е доставено от разсадник в района на полуостров Пелопонес, съобщиха от общинската администрация.
Коледната украса на площад "Синтагма" включва около 168 000 светлини и гирлянди с обща дължина 21 километра.
Празнично осветление е поставено и по централните булеварди на Атина, като за украсата се използва енергоспестяваща LED технология.
Програмата за запалването на коледните светлини включваше изпълнения на Филхармоничния оркестър на община Атина и концерт на гръцката певица Марина Спану.
Водещ на церемонията беше телевизионният водещ и певец Йоргос Лианос.
Със запалването на светлините на площад "Синтагма" Атина официално даде начало на коледния празничен сезон.