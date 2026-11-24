С тържествена церемония на площад "Синтагма" в центъра на Атина бяха запалени светлините на коледната елха. Събитието постави началото на празничните прояви в гръцката столица, съобщава БТА.

На церемонията присъства кметът на Атина Харис Дукас, а празничната програма събра жители и гости на града.

Тазгодишната елха е висока 21 метра, с два метра повече от миналогодишната. Дървото е доставено от разсадник в района на полуостров Пелопонес, съобщиха от общинската администрация.

Коледната украса на площад "Синтагма" включва около 168 000 светлини и гирлянди с обща дължина 21 километра.

Празнично осветление е поставено и по централните булеварди на Атина, като за украсата се използва енергоспестяваща LED технология.

Програмата за запалването на коледните светлини включваше изпълнения на Филхармоничния оркестър на община Атина и концерт на гръцката певица Марина Спану.

Водещ на церемонията беше телевизионният водещ и певец Йоргос Лианос.

Със запалването на светлините на площад "Синтагма" Атина официално даде начало на коледния празничен сезон.