Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ и Службата на директора на националното разузнаване (ODNI) наскоро са открили пробив в киберсигурността, при който е изтекла част от тяхната некласифицирана информация. Това съобщи във вторник вестник „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на източници, запознати със случая.

Кибератаките са засегнали мрежа, използвана за събиране и анализ на разузнавателни данни от публични, некласифицирани източници, посочва изданието. Макар все още да не е ясно какви точно материали са били компрометирани, смята се, че при пробива е била изложена на риск и информация от други държавни агенции.

В отговор на запитване относно публикацията от Службата на директора на националното разузнаване заявиха, че няма „нарушения в критичните способности или класифицираните системи“. От ЦРУ не отговориха веднага на молбата за коментар.

Новината за атаката идва на фона на зачестилите технологични сривове и инциденти с киберсигурността в страната напоследък, включително наскоро разкрит пробив в Министерството на земеделието на САЩ.