Значителни валежи от дъжд и сняг се очакват в България през предстоящите почивни дни – 28 и 29 ноември. Прогнозите предупреждават за образуване на снежна покривка, както и за повишен риск от поледици и обледенявания.

След няколко дни със силен вятър времето постепенно ще се успокои. През нощта срещу сряда вятърът ще отслабне, а небето ще бъде предимно ясно. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между минус 5 и 0 градуса, а по Черноморието – от 0 до 4 градуса.

В сряда, 25 ноември, денят ще започне със слънчево време, но от запад облачността постепенно ще се увеличава. Максималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София – около 6 градуса. По Черноморието ще остане слънчево със слаб югозападен вятър.

В планините ще има променлива облачност. Вятърът ще бъде слаб до умерен, а по високите части ще остане силен. Температурите в курортите ще достигат от минус 3 градуса на Алеко до около 1 градус в Пампорово.

Промяна на времето се очаква през нощта срещу четвъртък, когато от запад ще започнат валежи. В северозападните райони и по долините на реките Струма и Места ще има условия за образуване на поледици.

През четвъртък дъждовете ще обхванат северозападната половина на страната, а в петък валежите ще продължат, като ще бъдат по-интензивни в Северозападна България.

Същественото застудяване се очаква през почивните дни. Още в събота в Северна България и по високите полета дъждът постепенно ще преминава в сняг.

В неделя снеговалежите ще обхванат по-голямата част от страната. Очаква се на места да се образува снежна покривка, като съществува повишен риск от заледявания по пътищата.

Шофьорите трябва да бъдат подготвени за зимни условия, особено при пътувания през планинските проходи и районите с очаквани по-интензивни валежи.