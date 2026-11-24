На места температурите се очаква да паднат до минус 10 – минус 15 градуса, а тежкият сняг може да причини затруднения при почистването, счупени клони и аварии по електропреносната мрежа.

Синоптиците от Meteo Balkans предупреждават за тежък снеговалеж и арктично нахлуване в България в края на ноември.

„Нещата вървят към бедствено положение. Сега ще кажете, че плашим хората и търсим сензация, но не! Моделните прогнози за края на месеца вещаят тежък и обилен снеговалеж – от онези, които са трудни за почистване, кършат клони и причиняват аварии по електропреносната мрежа. Лошото е, че валежите ще се комбинират и с арктично нахлуване, като температурите към края на ноември и началото на декември ще се понижат значително. На места се очакват стойности от минус 10 до минус 15 градуса“.

Оттам уточняват, че точната зона на валежите все още е трудна за прогнозиране, тъй като зависи от антициклона на север – доколко ще се спусне на юг, колко студен въздух ще нахлуе в страната и къде ще се позиционира самият циклон.