Кристиано Роналдо получи ново признание за огромната си популярност по света. Музей, посветен на португалската футболна звезда, отвори врати в китайския мегаполис Шанхай, а пред входа му се издига внушителна 7-метрова статуя на нападателя.

Официалното откриване на CR7 Museum се състоя на 21 ноември в търговския център Shanghai No.1 Shopping Center на популярната улица „Източен Нанкин“. Експозицията заема близо 3000 квадратни метра и представлява първия подобен проект в континентален Китай.

Статуята пресъздава емблематичното празнуване на Роналдо след отбелязване на гол - „Сиуу“. Според организаторите това е най-високата статуя в цял ръст, посветена на футболиста. Височината от седем метра не е случайна. Тя е препратка към емблематичния номер 7, с който португалецът играе през по-голямата част от кариерата си.

На церемонията присъства и по-големият брат на Кристиано - Юго Авейро.

Над 50 експоната от кариерата на Роналдо

Музеят проследява пътя на Роналдо от детството му на остров Мадейра до превръщането му в една от най-големите футболни звезди в историята.

Посетителите могат да разгледат повече от 50 експоната, транспортирани от родния му град Фуншал. Сред тях са „Златната топка“ от 2008 година, трофей от европейското първенство, футболни обувки, с които португалецът е играл, както и специална фланелка, отбелязваща неговия 350-и гол за Реал Мадрид. Тя е подписана от бившия треньор на мадридчани Зинедин Зидан и съотборниците на Роналдо. В експозицията има и фланелка, подписана лично от петкратния носител на „Златната топка“ специално за музея в Шанхай.

Сред най-интересните части е възстановката на спалното помещение, в което Роналдо е живял като млад футболист в академията на Спортинг Лисабон. Изградени са още декори на всекидневна, съблекални и тунела към терена на настоящия му клуб Ал Насър.

Феновете могат да спасяват удари като на CR7

Музеят предлага и интерактивни преживявания. Едно от тях позволява на посетителите да застанат на вратата и да опитат да спасят симулиран удар, вдъхновен от легендарното изпълнение на Роналдо със задна ножица срещу Ювентус през 2018 година.

Тогава португалецът се издигна на 2,38 метра над земята, за да отбележи един от най-запомнящите се голове в кариерата си във вратата на Джанлуиджи Буфон.

Новият музей в Шанхай разширява присъствието на марката CR7 в Азия и допълва вече съществуващата експозиция в родния град на футболиста Фуншал, където музеят беше открит през 2013 година.