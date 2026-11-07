Селекционерът на Португалия: Не чувствам вина за оттеглянето на Роналдо

Оттеглянето на Кристиано Роналдо от националния отбор продължава да е водеща тема в световния футбол. Петкратният носител на „Златната топка" реши да сложи внезапен край на бляскавата си кариера в Португалия 23 години след дебюта си с червената фланелка. Новината е изненадала дори и главния виновник за решението му - Жорже Жезус.

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Роналдо изигра последния си мач за Португалия на 24 септември при победата с 1:0 над Уелс в мач от Лигата на нациите в Лисабон. След това срещу Норвегия (2:1) той остана на пейката за първи път от 18 години насам в състава на Португалия. Нападателят напусна обиден лагера на националния отбор, а кулминацията на събитията е решението му окончателно да се оттегли.

„Мислех си, че ще се завърне, щях да му пратя повиквателна, разкри Жорже Жезус", пред медиите. „Той сметна, че това е подходящият момент да си тръгне, и това трябва да се уважава. Никога не можем да пренебрегнем това, което той е означавал за Португалия, приноса му към страната, нито факта, че той е символ за по-младите играчи“, допълни треньорът.

„И преди сме обсъждали неговото оттегляне от националния отбор. Той дори ме попита за това през септември и аз му отговорих, че се нуждае от него за мачовете от Лигата на нациите. Може би ситуацията между нас ускори нещата, но категорично не чувствам вина за взетото от него решение", каза още португалският селекционер.