Ученици в Русе ще се обучават да управляват и ремонтират дронове

Професионалната гимназия по транспорт "Кирил Старцев" в Русе откри нова специалност "Безпилотни летателни апарати". Първите ученици вече започнаха обучението си, което ще ги подготви за работа с дронове – технология с все по-широко приложение в различни сектори на икономиката.

Обучението ще продължи пет години, като ще съчетава теория и практика. Учениците ще се научат не само да управляват безпилотни летателни апарати, но и да извършват техническо обслужване, ремонти и диагностика на неизправности.

"Нашата цел е с все по-развиващите се технологии да научим децата как да се справят не само с безопасното управление, а и с техническото обслужване, ремонт, откриване на неизправности в безпилотните летателни апарати", обясни преподавателят Полина Атанасова пред NOVA.

Партньори на гимназията в дуалното обучение са Русенският университет и военният завод "Дунарит", които вече са представили на учениците съвременни индустриални дронове.

Специалистите по безпилотни летателни апарати намират приложение в редица области – от модерното земеделие и геодезията до спасителните операции, полицията и промишлеността.

Директорът на "Дунарит" Петър Петров подчерта необходимостта от ясни правила за използването на дронове, както и от повече практически занимания за учениците.

От училището очакват новата специалност да осигури възможности за професионална реализация на младите хора на фона на нарастващото търсене на кадри с подобни умения.

Първият випуск по специалността е съставен изцяло от момчета, които виждат в безпилотните технологии перспективна професия.