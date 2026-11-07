Турски военни и бойна техника ще преминат през България за учение на НАТО

Личен състав и военна техника на турските въоръжени сили ще се придвижват днес, 7 ноември, по републиканската пътна мрежа към учебния полигон "Ново село". Военнослужещите са част от многонационалната бойна група на НАТО в България и ще участват в учението "Тракия - 26".

Във връзка със същото учение на 11 и 12 ноември е планирано придвижване на военнослужещи и техника от българските Сухопътни войски към учебния полигон "Корен".

Военните колони ще бъдат съпровождани от екипи на Служба "Военна полиция".

Многонационалната бойна група на НАТО в България е сформирана на 1 март 2022 г. като част от мерките за укрепване на отбраната и сигурността по източния фланг на Алианса.