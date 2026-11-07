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София събира безплатно стари мебели, електроуреди и опасни отпадъци днес

София събира безплатно стари мебели, електроуреди и опасни отпадъци днес
Столична община

Мобилен пункт в район "Студентски" ще приема отпадъци от 10:00 до 15:00 часа в рамките на инициативата "МаГаТа фест"

Жителите на София могат да предадат безплатно стари мебели, електроуреди и други ненужни вещи от мазета, гаражи и тавани днес, 7 ноември. За целта Столичната община организира мобилен пункт в район "Студентски".

Пунктът ще работи от 10:00 до 15:00 часа на кръстовището на улиците "Проф. Живко Сталев" и "Мерсия Макдермот", преди локалното платно на Околовръстния път.

Инициативата е част от петото есенно издание на "МаГаТа фест", насочено към разделното събиране на отпадъци.

Какво може да предадете?

На място ще се приемат стари мебели, матраци, електроуреди, електроника, автомобилни гуми, батерии, акумулатори, дрехи, обувки и опаковки от хартия, пластмаса и метал.

Гражданите ще могат да се освободят и от опасни битови отпадъци като лекарства с изтекъл срок, живачни термометри, бои, лакове и химикали.

Организиран е и базар за размяна "Остави и вземи", където посетителите могат да оставят запазени вещи или да вземат нещо необходимо. Експерти от сдружение "За Земята" ще предоставят съвети за компостиране и намаляване на домашните отпадъци.

Според Столичната община при предишните четири есенни издания на инициативата са събрани общо над 60 тона отпадъци в районите "Слатина", "Подуяне", "Слатина" (пред бившия хотел "Плиска") и "Искър".

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