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Доброволци чистят София, докато контейнери в града преливат от боклук

Доброволци чистят София, докато контейнери в града преливат от боклук
БТВ/стопкадър

Инициативата обхваща "Люлин" и Южния парк, а жители на други райони настояват за по-добро сметосъбиране

За втори пореден ден доброволци се включват в организираното от Столичната община есенно почистване на София. Докато граждани отделят от свободното си време, за да събират отпадъци от обществени пространства, в други части на столицата контейнерите остават препълнени, а жители изразяват недоволство от сметосъбирането, съобщава bTV.

Сред местата, включени в инициативата, са районът около 33-то училище в "Люлин" и пространствата около езерата в Южния парк. За участниците общината е осигурила необходимите материали и инструменти - чували, ръкавици, гребла и лопати.

Въпреки активността на доброволците, проблемите с извозването на битовите отпадъци продължават да предизвикват недоволство сред част от столичани.

Жители сигнализират за контейнери, които редовно се препълват, и настояват за по-ефективна организация на сметосъбирането.

"Винаги е така, вече цяла година, откакто е "Опълченска", боклукът е в това състояние", разказва жена пред bTV.

Друга столичанка също изразява надежда ситуацията да се подобри, но подчертава, че са необходими конкретни мерки.

"Надявам се да има някакво подобрение, но определено трябва да има по-адекватно събиране и извозване на сметта", посочва тя.

Така доброволното почистване поставя на преден план и по-широкия въпрос за поддържането на чистотата в столицата. Докато граждани участват в инициативи за почистване на паркове и обществени пространства, други очакват по-редовно обслужване на контейнерите за битови отпадъци.

Инициативата на Столичната община продължава и днес, като желаещите могат да се включат в определените за почистване зони.

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