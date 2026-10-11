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Ямбол следи незаконното изхвърляне на боклук с дронове

Ямбол следи незаконното изхвърляне на боклук с дронове
БТВ/стопкадър

Два безпилотни апарата с термокамери подпомагат общинския контрол, а сигналите се проследяват от команден център

Дронове следят за незаконно изхвърляне на отпадъци и нарушения на обществения ред в Ямбол. От няколко месеца общината използва два безпилотни апарата, които могат да достигнат до мястото на подаден сигнал за минути. По информация на bTV инициативата е първа по рода си в страната и вече има санкционирани нарушители.

Един от случаите е свързан с човек, който изхвърлил отпадъци и опитал да избяга с каруца. Благодарение на наблюдението от въздуха той бил установен само за пет минути.

"Имали сме случаи, в които хора тръгват да бягат, но с дрона се установяват до минути“, разказа Иван Стамов от общинската дирекция "Сигурност, превенция и опазване на обществения ред“.

Двата апарата са разположени на покрива на сградата на общината в центъра на Ямбол. При сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци дронът излита към посоченото място, а служителите проследяват ситуацията от команден пункт.

Според общинската администрация безпилотният апарат може да достигне до мястото на нарушение за около минута и половина.

Сигналите постъпват както през официалната Facebook страница на общината, така и чрез телефон 112. След установяване на нарушение се изпращат служители, които да предприемат необходимите действия на място.

Наблюдението от въздуха е част от по-широка система за сигурност. Над 400 камери предават картина в реално време от различни части на Ямбол, а операторите координират действията на екипите на терен.

"Подавам сигнал на колегите да отидат на място, после поемам аз контрола“, обясни общинският служител Венцислав Тодоров.

Дроновете се използват не само срещу незаконното изхвърляне на боклук. С тях са установявани и хора, които ловят риба в бетонираното корито на река Тунджа, където риболовът е забранен.

Безпилотните апарати разполагат и с термокамери, които позволяват наблюдение през нощта. Така системата може да се използва денонощно.

От общината съобщават, че на установените нарушители вече са съставени актове. Целта на новата технология е да улесни реакцията при сигнали и да ограничи нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в града.

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