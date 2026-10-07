Разбиха схема за фиктивни бракове с чужденци в Ямбол, задържани са девет души

Девет души са задържани при специализирана полицейска операция в Ямбол, при която е разкрита схема за фиктивни бракове с чужди граждани. Сред обвиняемите е 47-годишна служителка по гражданско състояние в Община Ямбол, съобщиха от полицията.

Според разследващите жената е съставяла неистински документи – актове за сключен граждански брак. По постановление на прокурор от Районната прокуратура в Ямбол тя е задържана за срок до 72 часа.

Операцията е проведена в понеделник. Деветимата са задържани непосредствено след сключването на три граждански брака, при които вместо действителните бъдещи съпрузи са се явили дубльори.

Разследването е установило, че 64-годишен мъж и 52-годишна жена са набирали и осигурявали жени, които да сключват бракове с чужди граждани. По данни на полицията двамата са съдействали и за подготовката на необходимите документи на чужденците.

В акцията са участвали служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, отдел „Разследване“ и група „Миграция“ към ОДМВР – Ямбол.

Работата по случая продължава, като се проверява цялостната дейност на схемата и ролята на всички лица, за които има данни, че са свързани с нея.