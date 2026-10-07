Община Ямбол за задържаната служителка: Дългогодишната работа не освобождава от отговорност

Община Ямбол излезе с позиция след ареста на 47-годишна служителка от местната администрация, обвинена във връзка със схема за фиктивни бракове.

От Общината заявиха, че са категорично възмутени от случая и очакват компетентните органи да проведат обективно и задълбочено разследване, което да установи всички факти и отговорността на замесените.

Задържаната е длъжностно лице по гражданско състояние и работи в Община Ямбол от 2005 г.

"Дългогодишната работа в администрацията не освобождава никого от отговорност и не може да бъде оправдание за нарушаване на закона", посочват от местната власт.

По-рано полицията и прокуратурата съобщиха, че при разследването са установени три отделни случая на бракове между трима турски граждани и три български гражданки. Според обвинението служителката е била замесена в схемата.

От Общината подчертават, че ако обвиненията бъдат доказани по надлежния ред, законът трябва да бъде приложен "с цялата му строгост".

"Подобно поведение, ако бъде доказано, е абсолютно недопустимо за служител на която и да е българска община", се казва още в позицията.

Според администрацията подобни действия подкопават общественото доверие в институциите и засягат и служителите, които изпълняват задълженията си коректно.

"Обществената служба изисква почтеност, отговорност и спазване на закона - без изключения", заявяват още от Община Ямбол.