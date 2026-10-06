Голям пожар пламна край ямболското село Странджа

Пожар на голям фронт е избухнал в землището на село Странджа в крайграничната община Болярово. На място са изпратени противопожарни екипи, очаква се подкрепление от Бургас, както и включването на хеликоптер в гасенето.

Информацията потвърди областният управител на Ямбол Георги Чалъков. По думите му огънят е обхванал предимно сухи треви и храсти.

В борбата с пламъците участват екипи от Ямбол и Болярово. Очаква се към тях да се присъединят и пожарникари от Бургас.

Новият пожар избухва в деня, в който беше окончателно потушено друго голямо огнище в Ямболска област.

То възникна в понеделник следобед в землището на село Победа, южно от хълмистата местност Бакаджик. В гасенето участваха пожарникари, военнослужещи и доброволци, които успяха да ограничат разпространението на пламъците в подножието на възвишението.

По първоначални данни огънят е унищожил около 400 декара сухи треви, храсти и ниска широколистна растителност. Изгорял е и масив от стари лозя между село Победа и намиращия се в близост военен полигон.