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Голям пожар бушува в местността Бакаджик край Ямбол

Голям пожар бушува в местността Бакаджик край Ямбол
БТА

В момента пожарът е ограничен и няма опасност за населените места

Шест пожарни екипа и военнослужещи се опитват да угасят пожар в землището на село Победа, община Тунджа (Ямболско). 

Огънят е навлязъл в труднодостъпна местност в подножието на връх Бакаджик, съобщиха от Областна администрация – Ямбол.

В момента пожарът е ограничен и няма опасност за населените места.

Усилията на екипите са насочени към пълното му овладяване и недопускане на разрастване, предава БТА.

На място са областният управител на Ямбол Георги Чалъков и директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Ямбол комисар Иван Динев, допълниха от областната администрация.

"Опасност за населени места към момента няма", потвърди пред медии и кметът на община Тунджа Станчо Ставрев. 

"Към момента не е обявено частично бедствено положение на територията на община Тунджа. Трябва да видим какви са щетите на земеделските производители, има изгорели доста лозови масиви, но все още нямаме пълната картина", каза Станчо Ставрев.

Хеликоптер „Кугър“ с екипаж от състава на 24-та авиационна база се включва в гасене на пожар в област Ямбол, съобщиха от Министерството на отбраната.

Вертолетът излетя в 17.29 ч. от авиобазата в Крумово и се насочи към село Победа, община Тунджа, област Ямбол, където по-рано през деня възникна пожар, посочиха от министерството.

В действията по погасяването участват и 140 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон от състава на Втора механизирана бригада, допълниха от ведомството. 

При друг пожар в Южна България, около 3000 декара гори, храсти и треви са засегнати от огнената стихия в землището на село Горно Луково, община Ивайловград. 

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