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Два хеликоптера гасят пожара в Хасковско

Два хеликоптера гасят пожара в Хасковско
БТА

Огънят е обхванал близо 10 хиляди декара

Два хеликоптера гасят големия пожар в Хасковско. 

Пожарът в Източните Родопи се прехвърли и на гръцка територия.

Огънят пламна до село Горно Луково, а кметът на община Ивайловград обяви частично бедствено положение

Около десет хиляди декара е площта на пожара, като вече по-голямата част от огнището е на гръцка територия.

В гасенето вече участват два хеликоптера „Кугър” на Военновъздушните сили. Вторият хеликоптер излетя в 16:22 ч. от 24-та авиационна база в Крумово, съобщи МО.

12 екипа на пожарната, горски служители и доброволци работят на място от българска страна.

Проправят се просеки, които да спрат пламъците. От гръцка страна гасят с авиация. Районът е обезлюден и няма опасност за населените места, предава НОВА.

Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.

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