Два хеликоптера гасят пожара в Хасковско
Огънят е обхванал близо 10 хиляди декара
Два хеликоптера гасят големия пожар в Хасковско.
Пожарът в Източните Родопи се прехвърли и на гръцка територия.
Огънят пламна до село Горно Луково, а кметът на община Ивайловград обяви частично бедствено положение
Около десет хиляди декара е площта на пожара, като вече по-голямата част от огнището е на гръцка територия.
В гасенето вече участват два хеликоптера „Кугър” на Военновъздушните сили. Вторият хеликоптер излетя в 16:22 ч. от 24-та авиационна база в Крумово, съобщи МО.
12 екипа на пожарната, горски служители и доброволци работят на място от българска страна.
Проправят се просеки, които да спрат пламъците. От гръцка страна гасят с авиация. Районът е обезлюден и няма опасност за населените места, предава НОВА.
Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.