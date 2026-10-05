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Продължава борбата с мащабния пожар в Източните Родопи

Продължава борбата с мащабния пожар в Източните Родопи

Заради усложнената обстановка кметът на община Ивайловград обяви частично бедствено положение

Тежка нощ за пожарникарите в Хасковско, които продължават борбата с мащабния пожар в Източните Родопи. Огънят вече е преминал границата и се е разпространил на територията на Гърция, съобщава NOVA.

Пожарът избухна в района на село Горно Луково. Заради усложнената обстановка кметът на община Ивайловград обяви частично бедствено положение.

До момента пламъците са обхванали над 1000 декара широколистни гори, сухи треви и храсти. Към този момент няма непосредствена опасност за близките населени места.

Овладяването на огъня е затруднено от пресечения и труднодостъпен терен. Допълнителен проблем създава силният вятър, който често сменя посоката си и подпомага разпространението на пламъците.

Ситуацията в района остава динамична, а действията по потушаването на пожара продължават.

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