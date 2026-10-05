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Пожар изпепели дома на многодетно семейство в Смолян

Пожар изпепели дома на многодетно семейство в Смолян
Pixabay

Къщата е напълно унищожена, семейството е успяло да се спаси

При пожар тази вечер изгоря къща на многодетно семейство в смолянския квартал „Устово“, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Няма пострадали при инцидента, като семейството е успяло да напусне сградата навреме.

Огънят е избухнал около 1:00 часа след полунощ в двуетажна къща на ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев“. Сградата е била с гредоред и е напълно унищожена от пожара.

В дома е живеело многодетно семейство със седем-осем деца. Всички са успели да излязат, преди пламъците да обхванат къщата изцяло. Тази сутрин от останките все още се е издигал дим, а полицейски екип е охранявал района.

Причините за пожара се изясняват.

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