Четирима души са загинали в катастрофи през последното денонощие

Четирима души са загинали, а 30 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. В страната са станали 28 пътни инцидента.

В София са регистрирани три тежки и 19 леки произшествия. Един човек е загинал, двама са пострадали.

От началото на месеца в страната при катастрофи са загинали девет души, а 101 са ранените, сочат данните на МВР.

Общо 378 души са загубили живота си, а 6501 са пострадали при пътни инциденти от началото на годината.