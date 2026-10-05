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Четирима души са загинали в катастрофи през последното денонощие

Четирима души са загинали в катастрофи през последното денонощие
БТА

От началото на месеца в страната при катастрофи са загинали девет души, а 101 са ранените, сочат данните на МВР

Четирима души са загинали, а 30 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. В страната са станали 28 пътни инцидента. 

В София са регистрирани три тежки и 19 леки произшествия. Един човек е загинал, двама са пострадали. 

От началото на месеца в страната при катастрофи са загинали девет души, а 101 са ранените, сочат данните на МВР.

Общо 378 души са загубили живота си, а 6501 са пострадали при пътни инциденти от началото на годината. 

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