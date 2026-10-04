Двама са пострадалите в катастрофа на пътя Асеновград - Кърджали край с. Новаково

Двама души пострадаха при челен сблъскък на пътя Асеновград - Кърджали до село Новаково тази сутрин, съобщи БНР. По-рано нямаше информация за пострадали.

Катастрофата е станала малко след 8 часа като са се ударили челно два автомобила.

След удара двете коли бяха препречили напълно платното и движението в района спря за повече от три часа.