Общо 21 души са ранени при 18 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие. Това сочат данните на Министерството на вътрешните работи, публикувани на официалния сайт на ведомството.

В София са регистрирани три тежки и 32 леки катастрофи, при които са пострадали четирима души.

От началото на ноември в страната са загинали 31 души, а 429 са ранени при общо 303 тежки пътнотранспортни произшествия.

Статистиката на МВР показва, че от началото на 2026 г. до момента са регистрирани 6081 тежки катастрофи. При тях 447 души са загубили живота си, а 7584 са получили наранявания.

Данните показват увеличение на броя на загиналите по пътищата в сравнение със същия период на предходната година.

През съответния период на 2025 г. жертвите на пътнотранспортни произшествия са били 393, което означава, че през настоящата година са загинали с 54 души повече.

Публикуваната статистика обхваща тежките пътнотранспортни произшествия, при които има загинали или ранени участници в движението.