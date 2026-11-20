Двама пострадали при пожари в страната през последните 24 часа
Общо 38 пожара са потушени, а екипите на пожарната са реагирали на 129 сигнала за произшествия
Двама души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие. Общо 38 пожара са потушени от екипите на пожарната, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.
Според данните на службата преки материални щети са нанесени при 16 от пожарите. Седем от тях са възникнали в жилищни сгради, един - в промишлена сграда, а пет са засегнали транспортни средства.
През последните 24 часа пожарникарите са реагирали на общо 129 сигнала за произшествия в страната.
Освен потушаването на пожарите екипите са извършили 86 спасителни дейности и помощни операции.
От Главната дирекция съобщават още, че през денонощието са регистрирани пет лъжливи повиквания.
В публикуваната информация не се уточняват обстоятелствата, при които са пострадали двамата души, нито степента на нараняванията им.