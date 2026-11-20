Двама души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие. Общо 38 пожара са потушени от екипите на пожарната, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

Според данните на службата преки материални щети са нанесени при 16 от пожарите. Седем от тях са възникнали в жилищни сгради, един - в промишлена сграда, а пет са засегнали транспортни средства.

През последните 24 часа пожарникарите са реагирали на общо 129 сигнала за произшествия в страната.

Освен потушаването на пожарите екипите са извършили 86 спасителни дейности и помощни операции.

От Главната дирекция съобщават още, че през денонощието са регистрирани пет лъжливи повиквания.

В публикуваната информация не се уточняват обстоятелствата, при които са пострадали двамата души, нито степента на нараняванията им.