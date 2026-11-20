Български държавни институции са били обект на мащабна кибершпионска операция, продължила повече от пет години. Международни хакерски групи са имали достъп до държавни информационни системи и документи, като за този период са изтеглили над 130 гигабайта информация, равняваща се на приблизително 62 милиона страници. Това съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в ефир на bTV.

По думите му злонамереният достъп е продължил от 2021 г. до лятото на 2026 г., когато при надграждането на националната система за киберсигурност специалистите са установили присъствието на хакери в държавната информационна инфраструктура.

„От 2021 г. през 2022 г. до лятото на тази година международни хакерски групи са имали достъп до държавни информационни системи и съответно до държавни документи. Това, което установихме с колегите, надграждайки националната система за киберсигурност през лятото на тази година, е злонамереният достъп до информационната инфраструктура на българската държава“, заяви Василев.

Според него основната цел на атаките е била събирането на държавна информация и проследяването на дейността на институциите. Събраните данни вероятно са били предназначени за различни заинтересовани субекти.

На този етап няма информация за компрометирани лични данни на български граждани или за настъпили финансови щети. Прокуратурата е сезирана по случая.

„Важно е да отбележа, че не мога да навлизам в детайли за конкретен документ, защото става въпрос за огромен обем – 62 милиона страници, изтеглени от въпросните групи. Не става дума само за един или два документа. Важен обаче е принципът – българската държава до момента не е била защитена през тези пет години“, подчерта министърът.

Василев обясни, че след установяването на пробива са предприети действия за идентифициране, ограничаване и отстраняване на злонамерения достъп.

„Заварихме хакерите в системите и ги отстранихме през последните три-четири месеца. Така че заставам пред вас със свършена работа, а не с оправдания“, заяви той.

Министърът свърза продължителното присъствие на хакерите в държавните системи с политическата нестабилност и честата смяна на ръководствата на министерствата през последните години.

„Постоянната смяна на ръководствата на министерствата води до това, че всъщност не се случват важните за държавата неща. А важните неща от гледна точка на информационната сигурност са да се инсталира правилният софтуер, да се конфигурира така, че да имаме необходимата видимост“, коментира Василев.

Той определи състоянието на държавната информационна инфраструктура, което е заварил при встъпването си в длъжност, като „разграден двор“.

По думите му международните хакерски групи са използвали различни IP адреси по света, а конкретният произход и поръчителите на атаките все още не са установени.

Василев подчерта, че пълна защита срещу кибератаки не съществува, особено на фона на бързото развитие на изкуствения интелект и новите технологии.

„Виждаме как в Европа и в Щатите множество системи – било то частни или държавни – ежедневно са обект на хакерски атаки. Това, което правим от наша страна, е да надграждаме националния капацитет, да инсталираме необходимия софтуер, който да защитава държавните институции“, посочи той.

Министърът увери, че България разполага с необходимите IT специалисти и работи активно с партньорите си от Европейския съюз и НАТО за подобряване на киберсигурността.

Над 500 овластени лица са свързани с фирми, получили публични средства

В интервюто Василев коментира и надграждането на държавната система „Сигма“, която позволява проследяване на разходването на публични средства, обществените поръчки и връзките между фирми и лица, заемащи публични длъжности.

Според представените данни над 500 овластени лица, сред които 45 бивши и настоящи народни представители, са свързани с компании, получили публичен ресурс.

Министърът уточни, че наличието на подобни връзки само по себе си не доказва нарушение на закона, а преценката за евентуални злоупотреби е в правомощията на компетентните институции.

„Това дали има законови нарушения, могат да кажат други институции. Това, което виждам като своя мисия – моята като министър и тази на министерството, е да даваме максимално много информация на българските граждани за това къде и как са се харчили парите през последните години“, заяви Василев.

По думите му голяма част от информацията за обществените поръчки и разходването на държавни средства и досега е била публична, но трудно достъпна и неразбираема за гражданите.

„Сега я подреждаме в разбираем вид, така че всеки да може да влезе и да види – от всяка една институция, през всяка една фирма и всяко едно превъзлагане, тоест свързани фирми и подизпълнители, до това дали има свързани политици с тези поръчки. Защото аз силно вярвам, че прозрачността е едно от най-силните лекарства срещу корупцията“, подчерта той.

Изкуствен интелект ще проверява обществените поръчки

Следващият етап от развитието на „Сигма“ предвижда въвеждането на алгоритъм с изкуствен интелект, който да анализира обществените поръчки още при подготовката им.

Целта е да се установяват предварително условия, които биха могли да облагодетелстват конкретни участници и да ограничат конкуренцията.

„Във версия 3 ще въведем контрол върху възложителите, така че да не могат да фаворизират една или друга фирма при подготовката на поръчките. Защото колкото по-конкурентни са критериите за избор на изпълнители, толкова по-ефективно ще се разходва публичният ресурс“, обясни Василев.

Той заяви, че разработването на подобен механизъм ще изисква не само технологични решения, но и промени в Закона за обществените поръчки.

„За да реализираме тази функционалност, имаме нужда както от техническата реализация на въпросния алгоритъм с изкуствен интелект, така и от законови промени в Закона за обществените поръчки“, уточни министърът.

По думите му ще бъде необходимо и увеличаване на изчислителната мощ на държавата чрез използване на суперкомпютри, които да извършват предварителен анализ на процедурите.

Василев съобщи още, че министерството работи с Антикорупционния фонд, „Прозрачност без граници“, социолози и други експерти за усъвършенстване на платформата.

„Ние разработваме „Сигма“, за да контролираме настоящото и всяко следващо правителство. Сами да се контролираме, сами да извадим на светло цялата информация за това какво се е случило в държавата, за да могат оттук нататък българските граждани свободно, безплатно, достъпно и разбираемо да виждат къде и как се харчи общият ни ресурс“, заключи министърът.