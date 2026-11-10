Над 5000 щатни бройки отпадат от администрацията, СИГМА ще следи връзките между фирми и власт

Правителството предприема мерки за ограничаване на публичните разходи, преструктуриране на държавната администрация и повишаване на прозрачността при обществените поръчки. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в сутрешния блок на БНТ.

По думите му вече са премахнати над 5000 щатни бройки в държавната администрация. Съкращенията обхващат както незаети длъжности, така и позиции, заемани от служители, които продължават да работят след навършване на пенсионна възраст.

В ръководеното от него министерство оптимизацията е проведена на два етапа и е засегнала общо 200 служители. Василев обясни, че решението е взето след функционален анализ, установил дублиране на дейности вследствие на обединяването на две министерства, както и различия в ефективността на отделните звена.

Министърът посочи, че преструктурирането е подобрило работата на ведомството и ще продължи както в други министерства, така и в държавни дружества.

Предвидено е увеличение с 5% на възнагражденията в администрацията при прогнозирана инфлация от 4%. Заплатите на депутатите, министрите, заместник-министрите и политическите кабинети ще останат замразени. По отношение на МВР и Министерството на отбраната Василев отбеляза, че през последните години възнагражденията в сектор „Сигурност“ вече са нараснали значително.

Друг основен приоритет на правителството е по-строгият контрол върху обществените поръчки. През следващата седмица се очаква да бъде представена втората версия на платформата СИГМА. Тя ще обединява данни от Търговския регистър и информация за обществените поръчки, като ще позволява проследяване на връзки между фирми, политически ангажирани лица и възложени договори.

Системата ще дава възможност да се проверяват и потенциални зависимости при участието на дружества, свързани с общински съветници, в обществени поръчки на съответните общини.

Василев уточни, че подобни връзки не означават автоматично нарушение на закона, но могат да поставят въпроси за прозрачността и етичните стандарти при използването на публични средства.

Паралелно вече се разработва и трета версия на платформата. Тя ще бъде насочена към проследяване на процеса по възлагане на обществените поръчки и ограничаване на възможностите за фаворизиране на определени компании.

Според министъра целта е СИГМА да се превърне в постоянен инструмент за контрол, който да действа независимо от това кое правителство е на власт.

Василев определи предстоящите промени като част от по-широка политика за стабилизиране на публичните финанси, подкрепа за семействата и уязвимите групи и стимулиране на икономическия растеж.