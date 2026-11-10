Новини
Търси
Подкаст
Политика

Иван Василев: Бюджет 2027 цели стабилност и оздравяване на публичните финанси

Иван Василев: Бюджет 2027 цели стабилност и оздравяване на публичните финанси
Снимка: БТА

Той залага посоката за инвестиции в икономически растеж, каза той

Това е бюджет на стабилността и бюджет, който оздравява публичните финанси - нещо, което не бяхме виждали през последните 5 години. Той предоставя повече пари за децата, семействата, пенсионерите. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация пред БНТ.

"Той залага посоката за инвестиции в икономически растеж, в иновативни политики и дигитализация на държавата", каза Василев за проектобюджета.

По думите му за пръв път има реформа в администрацията. Той даде пример с ведомството, което ръководи - на първата вълна са съкратени 80 души, на втората - 120. "Съкращаването доведе до по-голяма ефективност", заяви министърът.

За платформата СИГМА той обясни, че целта е да заложат на принипите на прозрачност и коректност и за своето правителство, и за следващите. В тази платформа се показват обществените поръчки и участието на общински служители във фирми, които имат участие в обществени поръчки.

Над 500 служители на публична длъжност са свързани с фирми, получавали обществени поръчки. Това не е незаконно, но показва къде и как са вървели парите. "Това не е незаконно, но е неморално", каза министърът на иновациите.

Още по темата

Христина Христова пред ТАРАЛЕЖ: Бюджетът за 2027 се опитва да сложи край на неразумното харчене

Христина Христова пред ТАРАЛЕЖ: Бюджетът за 2027 се опитва да сложи край на неразумното харчене

Васил Велев пред ТАРАЛЕЖ: Това безусловно е най-добрият бюджет за последните 5 години

Васил Велев пред ТАРАЛЕЖ: Това безусловно е най-добрият бюджет за последните 5 години

На извънредно заседание Бюджетната комисия разглежда пакет от данъчни закони

На извънредно заседание Бюджетната комисия разглежда пакет от данъчни закони

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Мими Виткова: Ако в района на катастрофата нямаше болница, какво правим?

Мими Виткова: Ако в района на катастрофата нямаше болница, какво правим?

Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК

Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК

Над 500 служители на публична длъжност са свързани с фирми, получавали обществени поръчки

Над 500 служители на публична длъжност са свързани с фирми, получавали обществени поръчки

Над 5000 щатни бройки отпадат от администрацията, СИГМА ще следи връзките между фирми и власт

Над 5000 щатни бройки отпадат от администрацията, СИГМА ще следи връзките между фирми и власт

Президентът Илияна Йотова е в Париж на 10 ноември за участие в Парижкия форум за мир

Президентът Илияна Йотова е в Париж на 10 ноември за участие в Парижкия форум за мир

Водещи

Мими Виткова: Ако в района на катастрофата нямаше болница, какво правим?

Мими Виткова: Ако в района на катастрофата нямаше болница, какво правим?

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България

10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България

  • Преди 18 минути
Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

  • Преди 27 минути
Левски се похвали с четирима национали

Левски се похвали с четирима национали

  • Преди 32 минути
Започнаха преговорите за Украйна в Абу Даби

Започнаха преговорите за Украйна в Абу Даби

  • Преди 32 минути
Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

Евгений Кънев: Бюджетът не отговаря на базисни принципи на бюджетирането

Евгений Кънев: Бюджетът не отговаря на базисни принципи на бюджетирането

  • Преди 46 минути
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

  • Преди 47 минути
Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК

Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК

  • Преди 48 минути
Внимание шофьори: Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Внимание шофьори: Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Заради катастрофите на АМ „Тракия“: Отмениха посещението на двама министри в Ямбол

Заради катастрофите на АМ „Тракия“: Отмениха посещението на двама министри в Ямбол

Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ

Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ

  • Преди 1 час
Франция, Германия и Великобритания ще се включат в преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Франция, Германия и Великобритания ще се включат в преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

  • Преди 1 час
Осем пострадали от верижните катастрофи на АМ "Тракия" са в Сливенската болница

Осем пострадали от верижните катастрофи на АМ "Тракия" са в Сливенската болница

  • Преди 1 час