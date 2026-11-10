Иван Василев: Бюджет 2027 цели стабилност и оздравяване на публичните финанси

Това е бюджет на стабилността и бюджет, който оздравява публичните финанси - нещо, което не бяхме виждали през последните 5 години. Той предоставя повече пари за децата, семействата, пенсионерите. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация пред БНТ.

"Той залага посоката за инвестиции в икономически растеж, в иновативни политики и дигитализация на държавата", каза Василев за проектобюджета.

По думите му за пръв път има реформа в администрацията. Той даде пример с ведомството, което ръководи - на първата вълна са съкратени 80 души, на втората - 120. "Съкращаването доведе до по-голяма ефективност", заяви министърът.

За платформата СИГМА той обясни, че целта е да заложат на принипите на прозрачност и коректност и за своето правителство, и за следващите. В тази платформа се показват обществените поръчки и участието на общински служители във фирми, които имат участие в обществени поръчки.

Над 500 служители на публична длъжност са свързани с фирми, получавали обществени поръчки. Това не е незаконно, но показва къде и как са вървели парите. "Това не е незаконно, но е неморално", каза министърът на иновациите.