След десетилетия в неизвестност: Знаме от Илинденско-Преображенското въстание се връща в България

Държавна агенция „Архиви“ ще получи ценно историческо знаме на чета от село Загоричани, Костурско, участвала в Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. Реликвата е дарена от Мария Атанасова, наследник на участници в революционните борби в Македония и Одринско, съобщиха от институцията.

Бойното знаме е изработено в края на XIX или началото на XX век от учителката Маслина Грънчарова. То е било използвано по време на въстанието, а първият му знаменосец загива в сраженията. След смъртта му реликвата е спасена от дядото на дарителката. По нея и до днес личат три пробойни от куршуми.

След потушаването на въстанието знамето е пренесено в София. По данни на Държавна агенция „Архиви“ то е било поставено над тленните останки на Гоце Делчев в Македонския културен дом.

По време на Втората световна война реликвата е върната в Загоричани, където местните българи я посрещат тържествено. След 1944 г. обаче следите ѝ се губят и дълго време се смята, че е изчезнала или е била унищожена при пожар в селото.

Благодарение на семейството на Мария Атанасова знамето е пренесено обратно в България и съхранено въпреки репресиите срещу дейци на ВМРО след 1944 г. Впоследствие дарителката го пази извън страната, преди да вземе решение да го предостави на българската държава.

С предаването му на Държавна агенция „Архиви“ историческата реликва ще стане част от националното архивно наследство.