Новини
Търси
Подкаст
Общество

След десетилетия в неизвестност: Знаме от Илинденско-Преображенското въстание се връща в България

След десетилетия в неизвестност: Знаме от Илинденско-Преображенското въстание се връща в България
БТА

Бойното знаме е изработено в края на XIX или началото на XX век от учителката Маслина Грънчарова

Държавна агенция „Архиви“ ще получи ценно историческо знаме на чета от село Загоричани, Костурско, участвала в Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. Реликвата е дарена от Мария Атанасова, наследник на участници в революционните борби в Македония и Одринско, съобщиха от институцията.

Бойното знаме е изработено в края на XIX или началото на XX век от учителката Маслина Грънчарова. То е било използвано по време на въстанието, а първият му знаменосец загива в сраженията. След смъртта му реликвата е спасена от дядото на дарителката. По нея и до днес личат три пробойни от куршуми.

След потушаването на въстанието знамето е пренесено в София. По данни на Държавна агенция „Архиви“ то е било поставено над тленните останки на Гоце Делчев в Македонския културен дом.

По време на Втората световна война реликвата е върната в Загоричани, където местните българи я посрещат тържествено. След 1944 г. обаче следите ѝ се губят и дълго време се смята, че е изчезнала или е била унищожена при пожар в селото.

Благодарение на семейството на Мария Атанасова знамето е пренесено обратно в България и съхранено въпреки репресиите срещу дейци на ВМРО след 1944 г. Впоследствие дарителката го пази извън страната, преди да вземе решение да го предостави на българската държава.

С предаването му на Държавна агенция „Архиви“ историческата реликва ще стане част от националното архивно наследство.

Още по темата

Асен Василев оспори сметките на властта: Прогнозите за Бюджет 2027 са нереалистични

Асен Василев оспори сметките на властта: Прогнозите за Бюджет 2027 са нереалистични

Мирчев показа облепения вход на финансовото министерство и поиска оставка

Мирчев показа облепения вход на финансовото министерство и поиска оставка

Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България

10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България

Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

Внимание шофьори: Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Внимание шофьори: Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Водещи

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България

10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България

  • Преди 17 минути
Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

  • Преди 26 минути
Левски се похвали с четирима национали

Левски се похвали с четирима национали

  • Преди 31 минути
Започнаха преговорите за Украйна в Абу Даби

Започнаха преговорите за Украйна в Абу Даби

  • Преди 31 минути
Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

Евгений Кънев: Бюджетът не отговаря на базисни принципи на бюджетирането

Евгений Кънев: Бюджетът не отговаря на базисни принципи на бюджетирането

  • Преди 46 минути
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

  • Преди 46 минути
Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК

Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК

  • Преди 47 минути
Внимание шофьори: Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Внимание шофьори: Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Заради катастрофите на АМ „Тракия“: Отмениха посещението на двама министри в Ямбол

Заради катастрофите на АМ „Тракия“: Отмениха посещението на двама министри в Ямбол

Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ

Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ

  • Преди 1 час
Франция, Германия и Великобритания ще се включат в преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Франция, Германия и Великобритания ще се включат в преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

  • Преди 1 час
Осем пострадали от верижните катастрофи на АМ "Тракия" са в Сливенската болница

Осем пострадали от верижните катастрофи на АМ "Тракия" са в Сливенската болница

  • Преди 1 час
Областният управител на Ямбол: Има жертви в катастрофата на АМ "Тракия" - ситуацията е тежка

Областният управител на Ямбол: Има жертви в катастрофата на АМ "Тракия" - ситуацията е тежка