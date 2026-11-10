Халф на Левски на линия след паузата в първенството

Халфът на Левски Асен Митков ще бъде готов за игра след паузата в първенството, съобщава "Тема спорт".

21-годишният полузащитник е в лазарета от предишното прекъсване в шампионата. Тогава той получи контузия по време на евроквалификациите на младежкия национален отбор, на който е капитан. Той има проблеми в коляното, но те не са толкова сериозни.

Очаква се след паузата в шампионата на линия да бъдат Акрам Бурас и Сержиньо. Нагласите на "Герена" са двамата да може да играят срещу Марсилия в Лига Европа на 26 ноември.

Контузия на „Герена“ лекува и крилото Радослав Кирилов, който няма да се завърне в игра тази година. Бившият национал така и не записа официален мач през сезона заради травма в менискуса. С проблеми в глезена от вечното дерби пък е Мустафа Сангаре.