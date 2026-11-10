Германия настоява първо да бъде осигурено финансирането за Украйна, а после да се обсъжда бюджетът на ЕС

Германия призова останалите държави членки на Европейския съюз да поемат своя дял от финансовата подкрепа за Украйна и да се ангажират с покриването на очаквания бюджетен недостиг на Киев през следващата година. Това става ясно от писмо на германския канцлер Фридрих Мерц до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, с което се е запознала Франс прес.

В документа Берлин настоява всички 27 държави членки да участват справедливо във финансирането. Според Мерц общият ангажимент трябва да бъде договорен, преди да започнат обсъжданията по други финансови въпроси, включително следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г.

Германският канцлер предлага темата да бъде включена в дневния ред на неформалната среща на европейските лидери, планирана за петък в Дъблин.

Миналата година ЕС одобри заем от 90 милиарда евро за Украйна, предназначен да покрие нуждите на страната през 2026 и 2027 г. Киев обаче предупреди, че средствата няма да бъдат достатъчни. По оценки на украинските власти недостигът във финансирането през следващата година може да достигне 70 милиарда евро.

Европейският съюз вече е поел ангажимент да осигури 45 милиарда евро от необходимата сума, но механизмът за набиране на останалите средства все още не е уточнен.

Германия категорично възразява срещу възможността да поеме непропорционално голяма част от допълнителната помощ. Берлин посочва, че вече предоставя значителна двустранна подкрепа на Киев, особено във военната сфера.

Според германското правителство помощта за Украйна е от съществено значение за европейската сигурност, но финансовата тежест в момента е разпределена неравномерно и зависи основно от ограничен брой държави.

Германия и Нидерландия многократно са отправяли критики към страни като Франция за сравнително по-малкия им принос към подкрепата за Киев.

Междувременно четири държави от ЕС – България, Унгария, Словакия и Чехия – вече са заявили, че няма да участват в предоставянето на допълнителна финансова помощ за Украйна.

Унгария, Словакия и Чехия получиха още миналата година възможност да не участват в изплащането на лихвите по европейския заем от 90 милиарда евро, припомня „Файненшъл таймс“.