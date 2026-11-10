Ремонт ограничава движението на кръговото кръстовище на 4-ти километър в София

На 10 ноември ще бъде въведена временна организация на движението на кръговото кръстовище на площад „Авиация“, на 4-ти километър, заради текущ ремонт на пътните платна, съобщиха от Столична община.

Движението ще бъде временно стеснено в зоните на работа.

Дейностите ще започнат след 10:00 часа, за да се избегне сутрешният трафик.

Водачите следва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват временната пътна сигнализация и да поддържат достатъчна дистанция. Препоръчва се и внимателното шофиране покрай работните участъци заради безопасността на всички участници в движението и на ремонтните екипи.

Възможни са затруднения и забавяния на движението. СО препоръчва на гражданите да предвиждат допълнително време за пътуване през района.

Текущи ремонти се предвиждат и по бул. „Г. М. Димитров“, бул. „Панчо Владигеров“, „Обелски път“, ул. „Акад. Димитрий Лихачов“, както и по общинския път между кв. „Курило“ и село Кътина.