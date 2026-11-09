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Ремонт оставя без вода част от столичен квартал на 10 ноември

Ремонт оставя без вода част от столичен квартал на 10 ноември
pixabay

„Софийска вода“ планира 12-часово прекъсване на водоподаването, а паралелно продължава и авария, оставила абонати без топла вода до 13 ноември

Временно прекъсване на водоснабдяването в част от столичния квартал „Дружба“ 1 предстои заради планирани ремонтни дейности, съобщиха от „Софийска вода“.

На 10 ноември (вторник), във връзка с подмяна на спирателна арматура на бул. „Кръстьо Пастухов“ в ж.к. „Дружба“ 1, водоподаването ще бъде спряно от 9:00 до 21:00 часа за абонатите в района на бул. „Кръстю Пастухов“ - от ул. „Ген. Стоян Стоянов“ до ул. „Тирана“, както и за блокове 69, 67 (висока зона), 68 (висока зона) и 51.

Ако ремонтните работи продължат повече от 12 часа, „Софийска вода“ ще осигури резервно водоснабдяване чрез водоноска, разположена на кръстовището на ул. „Тирана“ и ул. „Кръстю Пастухов“.

От дружеството посочват, че извършваните дейности ще подобрят управлението на водопроводната мрежа и ще сведат до минимум районите, които биха могли да бъдат засегнати при бъдещи аварии.

Същевременно част от квартал „Дружба“ 1 е без топла вода от 11:40 часа тази сутрин. Засегнати са блокове 100, 101 и 129, като очакваният срок за възстановяване на топлоподаването е 13 ноември.

Жителите, засегнати от прекъсването на водоснабдяването, могат да получат допълнителна информация на телефон 0800/121-21 в Телефонния център на „Софийска вода“ АД. Актуална информация за всички текущи дейности на терен може да бъде проследена в реално време и чрез Виртуалния информационен център на дружеството: https://sofiyskavoda.bg/water-stops.

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