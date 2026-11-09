Данъчни под прикритие плъзнаха по заведенията: Над 33 000 проверки от началото на годината

Над 33 000 търговски обекта в страната са проверени от началото на 2026 година чрез метода „таен клиент“. Инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) са посетили близо 3000 ресторанта и 1221 бара, за да установят дали търговците издават касови бележки и отчитат коректно приходите си. Това показват данни на приходната агенция.

Общият брой на проверените по този метод обекти достига 33 479, докато за цялата 2025 година те са били 29 556. Увеличението се свързва и със засиления контрол върху търговците покрай въвеждането на еврото и проверките за необосновано повишаване на цените.

При проверките служителите на НАП се представят за обикновени клиенти, извършват покупка и проследяват дали получават истински фискален бон. Ако установят нарушение, те се легитимират и започват проверка на отчетените продажби и наличните средства в касата.

Най-много проверки са извършени в хранителни магазини – 7289. Следват ресторантите и обектите за нехранителни стоки, а при търговците на плодове и зеленчуци са отчетени 2895 инспекции. Под контрол са попаднали още фризьорски салони, хотели, бензиностанции, дискотеки и нощни заведения.

От началото на годината НАП е издала 2102 заповеди за запечатване на търговски обекти. До реално затваряне обаче се е стигнало в 89 случая.

Един от най-фрапиращите примери е проверка в университетски бюфет, където касовият апарат отчитал оборот от едва 1,50 евро, докато наличните пари в касата надхвърляли 630 евро.

При първоначалната контролна покупка инспекторите не получили касова бележка. Последвалото скрито наблюдение установило още четири подобни случая.

След легитимирането си служителите на НАП открили и два тефтера, в които били записвани действителните обороти. Посочените суми съвпадали с отчетите в счетоводната програма, но се разминавали съществено с данните от фискалното устройство.

Нарушения са установени и при проверки на пет известни ресторанта в София. Данъчните констатирали общо 16 нарушения, като в едно от заведенията, част от международна верига, получили касова бележка, отпечатана от нефискален принтер.

Подобен случай е регистриран и в стриптийз бар. При три контролни покупки инспекторите не получили касови бележки в два от случаите. Последвалата проверка установила и разминавания между парите в касата и отчетените продажби.

От НАП уточняват, че при неиздаване на фискален бон или предоставяне на неистинска касова бележка, когато продажбата не е отчетена, може да бъде наложена принудителна административна мярка за запечатване на обекта. Тя се постановява с мотивирана заповед и подлежи на обжалване.

Освен временно затваряне нарушителите са изправени и пред финансови санкции. Посочените глоби за неиздаване на касова бележка са между 500 и 2000 евро, като при повторно нарушение размерът им може да бъде удвоен.

Проверките се извършват както по сигнали на граждани, така и след анализ на рискови търговци или чрез случаен подбор. От приходната агенция не разкриват какви средства могат да изразходват инспекторите при контролните покупки, нито общия бюджет за тези операции, тъй като информацията се определя като служебна тайна.

Контролът невинаги преминава спокойно. През лятото в Слънчев бряг служители на НАП били нападнати при проверка на търговски обект. Според съобщената информация един от собствениците опитал да ги заключи, избутал ги и причинил телесна повреда на единия инспектор. Впоследствие мъжът бил установен и задържан от полицията.

От НАП посочват, че при агресия или възпрепятстване на проверка се търси съдействие от компетентните институции, включително МВР.

Засиленият контрол продължава, като целта на проверките е да се установяват неотчетени продажби, използване на неистински касови бележки и други нарушения на данъчното законодателство.