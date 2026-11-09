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Канада обяви нови санкции срещу Русия

Канада обяви нови санкции срещу Русия
АР/БТА

Мерките са насочени към ограничаване на военния потенциал на Москва

Канада обяви нов пакет от санкции срещу Русия с цел да увеличи икономическия натиск върху Москва заради продължаващата война в Украйна. Това съобщи канадският външен министър Анита Ананд в кулоарите на срещата на Г-7 в Париж, цитирана от Франс прес.

Съгласно съобщение на канадското външно министерство в санкционния списък са включени още 38 организации и 24 физически лица. Мерките са насочени към ограничаване на военния потенциал на Русия.

Основен акцент в новите ограничения е руската отбранителна промишленост. Сред засегнатите са структури и лица, свързани с разработването на технологии за балистични ракети, както и с руските кибероперации.

От Отава посочват, че целта на санкциите е допълнително да затруднят способността на Москва да води войната срещу Украйна и да увеличат икономическите последици от руската военна агресия.

 
 
 

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