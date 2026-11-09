Мелони за Берлинската стена: Символ на режим, лишавал хората от свобода и достойнство

Италианският премиер Джорджа Мелони отбеляза 37-ата годишнина от падането на Берлинската стена, съобщава италианската новинарска агенция АНСА, цитирана по БТА. В изявление в социалната мрежа „Екс“ тя определи историческото събитие от 9 ноември 1989 г. като ключова повратна точка за Европа, утвърдила волята на хората, които никога не са спирали да се борят за правото си на свободен живот.

Според Мелони Берлинската стена не е била просто физическа преграда от бетон. Тя я описа като символ на режим, който десетилетия наред е лишавал милиони от свобода, достойнство и възможност сами да определят съдбата си.

В контекста на Деня на свободата министър-председателката призова да се помнят както жертвите, изгубили живота си в тази битка, така и всички, изпитали липсата на свобода. Тя подчерта, че свободата е фундаментът на съвременната демокрация и човешкото достойнство, но предупреди, че тя никога не трябва да се приема за даденост.

В заключение Мелони изтъкна, че днешното общество има дълг да пази тази ценност, да помни високата цена на нейното извоюване и да възпита бъдещите поколения в съзнание за нейната значимост.