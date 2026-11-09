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Задържаха брата на Виктор Орбан по подозрение в трафик на хора

Задържаха брата на Виктор Орбан по подозрение в трафик на хора
АР/БТА

Това съобщи настоящият министър-председател на Унгария Петер Мадяр

Братът на бившия унгарски премиер Виктор Орбан – Арон Орбан, е бил задържан по подозрение в трафик на хора. Това съобщи настоящият министър-председател на Унгария Петер Мадяр, цитиран от националната информационна агенция МТИ и БТА.

В публикация във Фейсбук Мадяр посочи, че Националната служба за възстановяване и защита на активи и Националното бюро за разследване продължават работата по случая.

По-рано днес от Националната служба за възстановяване и защита на активи съобщиха, че няколко души са арестувани при операция срещу трафика на хора в Будапеща и област Пеща. Извършени са обиски и задържания в рамките на две паралелни наказателни разследвания, водени съвместно от двете служби. Очаква се властите да предоставят допълнителна информация за случаите.

Случаят се свързва и с разследване, за което Централната главна следствена прокуратура съобщи на 24 април. Тогава бяха задържани двама заподозрени по дело, свързано с посреднически агенции за временна заетост.

Според прокуратурата те са обещали да осигурят безпроблемно издаване на разрешения за пребиваване с цел работа, като се позовали на връзките си с влиятелни държавни служители. За услугата получили авансово 17 000 евро от бизнесмен, които впоследствие си поделили.

По делото са разпитани четирима души по подозрения в търговия с влияние и други нарушения. Съдът е постановил задържането на двама от тях, като е посочил опасност от бягство, укриване или възпрепятстване на разследването.

Междувременно Виктор Орбан обвини управляващите, че използват случая с брат му, за да атакуват политически него самия. В публикация във Фейсбук лидерът на ФИДЕС заяви, че правителството се опитва да отклони вниманието от предстоящото му изслушване в парламентарната комисия по национална сигурност, свързано с публикуването на досиета на тайните служби от социалистическия период.

„Аз съм целта, а брат ми е просто средство за постигането ѝ“, написа бившият премиер. Той определи действията на властите като политическа разправа и обвини правителството, че се стреми да отстрани политическите си противници.

В отговор Петер Мадяр заяви, че самият Орбан е потвърдил задържането на брат си. Унгарският премиер отправи критики към предшественика си, обвинявайки го, че се опитва да се представи като жертва, вместо да изчака резултатите от разследването.

 
 
 

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