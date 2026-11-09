Украйна порази руски завод за производство на ракетно гориво край Санкт Петербург

Украинските въоръжени сили съобщиха за удар по руския завод „Морозов“, който произвежда взривни вещества и твърдо ракетно гориво. При атаката са поразени три производствени цеха, като размерът на нанесените щети все още се оценява, предаде Ройтерс.

Информацията беше разпространена от Генералния щаб на украинската армия в приложението Телеграм. Според съобщението нападението е извършено през изминалата нощ.

От украинското военно командване посочват, че предприятието произвежда твърдо гориво за ракетни двигатели, използвани в руските оръжейни системи „Топол-М“ и „Искандер-М“.

Руската армия използва балистичните ракети „Искандер“ при атаките си срещу украински градове от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., припомня Ройтерс.