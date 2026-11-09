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Украйна порази руски завод за производство на ракетно гориво край Санкт Петербург

Украйна порази руски завод за производство на ракетно гориво край Санкт Петербург
Pixabay

При атаката са нанесени щети на три производствени цеха на предприятието, което доставя гориво за руските ракетни системи „Искандер-М“ и „Топол-М“

Украинските въоръжени сили съобщиха за удар по руския завод „Морозов“, който произвежда взривни вещества и твърдо ракетно гориво. При атаката са поразени три производствени цеха, като размерът на нанесените щети все още се оценява, предаде Ройтерс.

Информацията беше разпространена от Генералния щаб на украинската армия в приложението Телеграм. Според съобщението нападението е извършено през изминалата нощ.

От украинското военно командване посочват, че предприятието произвежда твърдо гориво за ракетни двигатели, използвани в руските оръжейни системи „Топол-М“ и „Искандер-М“.

Руската армия използва балистичните ракети „Искандер“ при атаките си срещу украински градове от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., припомня Ройтерс.

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