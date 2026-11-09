Новини
Търси
Подкаст
Общество

Майки с малки деца на студено: Авария остави спален вагон без ток

Майки с малки деца на студено: Авария остави спален вагон без ток
pixabay

Пътници от нощния влак Добрич - София разказват за пътуване без осветление и отопление. От БДЖ потвърдиха техническа неизправност и поднесоха извинения за причиненото неудобство

Пътници в нощния бърз влак от Добрич за София останаха без електричество и отопление заради техническа неизправност в един от спалните вагони. Сред пътуващите е имало и майки с малки деца, съобщава bTV.

За неприятната ситуация сигнализираха пътници, които изпратиха видеокадри от тъмния вагон. По думите им проблемът възникнал около половин час след потеглянето на композицията, когато осветлението внезапно изгаснало.

"В началото влакът имаше базово осветление, тоест приглушена светлина, и съответно очаквахме пътуването да мине нормално, без проблеми. Но може би половин час след тръгването на влака всички светлини угаснаха", разказва пътникът Георги Трифонов.

Според него липсата на електричество затруднила и използването на тоалетните във вагона. Пътниците останали и без отопление, докато температурите навън били под нулата.

"Навън беше студено. Минус два градуса беше снощи, а вътре беше още по-студено и изненадващо за нас", допълва Трифонов.

По думите му шафнерът обяснил ситуацията с необичаен израз.

"Шафнерът ни съобщи, че буквално вагонът се е сбъгясал. Предавам неговите думи, което означаваше, че няма да имаме ток и отопление до София", разказва още пътникът.

Според разказа на пътуващите служителят предложил да им бъдат възстановени парите за билетите, но при условие че напуснат влака.

След подадения сигнал bTV потърси Българските държавни железници за обяснение на причините за аварията и възможностите за обезщетяване на засегнатите пътници.

От БДЖ потвърдиха, че по време на пътуването е възникнала техническа неизправност в електрическото захранване на един от спалните вагони. От железопътния превозвач уточняват, че останалите вагони от композицията не са били засегнати.

Според официалния отговор на дружеството на пътниците е била предложена възможност да бъдат преместени в друг вагон.

От БДЖ поднесоха извинения на клиентите си за причиненото неудобство.

Към момента не се уточнява колко души са били засегнати от повредата, дали всички са успели да се преместят в друг вагон и дали ще бъдат изплатени обезщетения.

Случаят поставя въпроса за условията на пътуване в нощните влакове, особено през студените месеци, когато липсата на отопление може да създаде сериозни затруднения за пътниците.

Още по темата

Мъж е с опасност за живота след жесток побой край гара "София-север"

Мъж е с опасност за живота след жесток побой край гара "София-север"

Жители на Павликени оспорват решението на БДЖ шест бързи влака да не спират при тях

Жители на Павликени оспорват решението на БДЖ шест бързи влака да не спират при тях

Легнаха на релсите в знак на протест: Жители на Павликени настояват за промяна

Легнаха на релсите в знак на протест: Жители на Павликени настояват за промяна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Аварии оставиха квартали в София без парно и топла вода

Аварии оставиха квартали в София без парно и топла вода

Управителят на ВиК - Монтана отива на съд за щети от стотици хиляди левове

Управителят на ВиК - Монтана отива на съд за щети от стотици хиляди левове

Анестезиолог предозирал пет пъти упойката на 6-годишния Ангел

Анестезиолог предозирал пет пъти упойката на 6-годишния Ангел

Михаела Доцова даде показания за инцидента с Колтуклиева

Михаела Доцова даде показания за инцидента с Колтуклиева

МВнР и УНСС подписаха меморандум за сътрудничество за съвместни инициативи и стажантски програми

МВнР и УНСС подписаха меморандум за сътрудничество за съвместни инициативи и стажантски програми

Водещи

Бербатов за кризата в Манчестър Юнайтед: Заслужават да бъдат в зоната на изпадащите

Бербатов за кризата в Манчестър Юнайтед: Заслужават да бъдат в зоната на изпадащите

  • Преди 2 минути
Аварии оставиха квартали в София без парно и топла вода

Аварии оставиха квартали в София без парно и топла вода

ЦСКА се похвали с девет национали

ЦСКА се похвали с девет национали

  • Преди 8 минути
Зеленски е координирал позициите на Украйна с ЕК преди преговорите с Русия

Зеленски е координирал позициите на Украйна с ЕК преди преговорите с Русия

  • Преди 12 минути
Шест станаха жертвите при експлозия в завод в Измир

Шест станаха жертвите при експлозия в завод в Измир

  • Преди 15 минути
Жозе Моуриньо спечели наградата за треньор на месеца след победата в Ел Класико

Жозе Моуриньо спечели наградата за треньор на месеца след победата в Ел Класико

  • Преди 19 минути
Управителят на ВиК - Монтана отива на съд за щети от стотици хиляди левове

Управителят на ВиК - Монтана отива на съд за щети от стотици хиляди левове

  • Преди 21 минути
Мелони за Берлинската стена: Символ на режим, лишавал хората от свобода и достойнство

Мелони за Берлинската стена: Символ на режим, лишавал хората от свобода и достойнство

  • Преди 26 минути
Анестезиолог предозирал пет пъти упойката на 6-годишния Ангел

Анестезиолог предозирал пет пъти упойката на 6-годишния Ангел

Официално: Спартак Варна се раздели с двама

Официално: Спартак Варна се раздели с двама

  • Преди 30 минути
Михаела Доцова даде показания за инцидента с Колтуклиева

Михаела Доцова даде показания за инцидента с Колтуклиева

Крушарски предложи Косич на Локомотив София

Крушарски предложи Косич на Локомотив София

  • Преди 35 минути
Депутат поиска разследване на лотариите за участието на Гана на Мондиал 2026

Депутат поиска разследване на лотариите за участието на Гана на Мондиал 2026

  • Преди 37 минути
ЕК: ЕС ще изпрати свои представители на срещата между Украйна и Русия

ЕК: ЕС ще изпрати свои представители на срещата между Украйна и Русия

  • Преди 47 минути
МВнР и УНСС подписаха меморандум за сътрудничество за съвместни инициативи и стажантски програми

МВнР и УНСС подписаха меморандум за сътрудничество за съвместни инициативи и стажантски програми