Майки с малки деца на студено: Авария остави спален вагон без ток

Пътници в нощния бърз влак от Добрич за София останаха без електричество и отопление заради техническа неизправност в един от спалните вагони. Сред пътуващите е имало и майки с малки деца, съобщава bTV.

За неприятната ситуация сигнализираха пътници, които изпратиха видеокадри от тъмния вагон. По думите им проблемът възникнал около половин час след потеглянето на композицията, когато осветлението внезапно изгаснало.

"В началото влакът имаше базово осветление, тоест приглушена светлина, и съответно очаквахме пътуването да мине нормално, без проблеми. Но може би половин час след тръгването на влака всички светлини угаснаха", разказва пътникът Георги Трифонов.

Според него липсата на електричество затруднила и използването на тоалетните във вагона. Пътниците останали и без отопление, докато температурите навън били под нулата.

"Навън беше студено. Минус два градуса беше снощи, а вътре беше още по-студено и изненадващо за нас", допълва Трифонов.

По думите му шафнерът обяснил ситуацията с необичаен израз.

"Шафнерът ни съобщи, че буквално вагонът се е сбъгясал. Предавам неговите думи, което означаваше, че няма да имаме ток и отопление до София", разказва още пътникът.

Според разказа на пътуващите служителят предложил да им бъдат възстановени парите за билетите, но при условие че напуснат влака.

След подадения сигнал bTV потърси Българските държавни железници за обяснение на причините за аварията и възможностите за обезщетяване на засегнатите пътници.

От БДЖ потвърдиха, че по време на пътуването е възникнала техническа неизправност в електрическото захранване на един от спалните вагони. От железопътния превозвач уточняват, че останалите вагони от композицията не са били засегнати.

Според официалния отговор на дружеството на пътниците е била предложена възможност да бъдат преместени в друг вагон.

От БДЖ поднесоха извинения на клиентите си за причиненото неудобство.

Към момента не се уточнява колко души са били засегнати от повредата, дали всички са успели да се преместят в друг вагон и дали ще бъдат изплатени обезщетения.

Случаят поставя въпроса за условията на пътуване в нощните влакове, особено през студените месеци, когато липсата на отопление може да създаде сериозни затруднения за пътниците.