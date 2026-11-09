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„Коалицията на желаещите“ започва първото си военно учение в Полша

„Коалицията на желаещите“ започва първото си военно учение в Полша
АР/БТА

Основната задача на маневрите е да бъде проверена готовността на съюзническите сили да участват в гарантирането на дългосрочна сигурност и стабилност в Украйна след постигането на мирно споразумение

Близо 2800 военнослужещи от 11 държави ще се включат в първото военно учение на „Коалицията на желаещите“, насочено към подготовката на многонационални сили за подкрепа на Украйна след евентуално прекратяване на бойните действия. Това съобщиха министерствата на отбраната на Великобритания и Франция, цитирани от ДПА.

Основната задача на маневрите е да бъде проверена готовността на съюзническите сили да участват в гарантирането на дългосрочна сигурност и стабилност в Украйна след постигането на мирно споразумение.

Учението носи името „Коалиция 26.2“ и ще се проведе в Полша под съвместното ръководство на Франция и Великобритания. Основните военни дейности са планирани на полигона край Нова Демба, в югоизточната част на страната. Маневрите започват днес и ще продължат до 22 ноември.

„Коалицията на желаещите“ беше създадена през март миналата година с цел координиране и засилване на международната подкрепа за Украйна. През декември 2025 г., на среща в Берлин, европейски лидери обявиха планове за формиране на многонационални сили, които да окажат съдействие на Киев след евентуално прекратяване на войната.

Москва обаче се противопоставя на подобна перспектива. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова предупреди, че присъствието на чуждестранни военни в Украйна ще бъде разглеждано като „де факто военна намеса“ и създаване на допълнителни заплахи за сигурността на Русия.

В рамките на учението ще бъдат отработени сценарии за придвижване и разполагане на военни подразделения, както и за осигуряване на необходимите доставки, включително храна и гориво.

Германия ще участва с около 10 офицери, самолети цистерни и логистична подкрепа. Британският контингент ще включва 300 военнослужещи и няколко изтребителя.

Франция планира да изпрати приблизително 1000 военни, както и оборудване за противодействие на дронове и безпилотни апарати за наблюдение с малък обсег.

В маневрите ще се включат още Белгия, Естония, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция и Турция. В състава на „Коалицията на желаещите“ участват общо около 35 държави, припомня ДПА.

 
 
 

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