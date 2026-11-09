Конфликт на улицата в Габрово завърши с ранен полицай и двама задържани

24-годишен полицейски служител пострада при намеса в конфликт между група хора на булевард "Могильов" в Габрово. Инцидентът е завършил със задържането на двама мъже на 19 и 47 години, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, цитирани от БТА.

По време на обход автопатрулен екип забелязал група лица, между които възникнал конфликт. Униформените незабавно предприели действия за прекратяване на нарушението на обществения ред и овладяване на ситуацията.

Двама от участниците в конфликта, на 19 и 47 години, отказали да изпълнят отправените им полицейски разпореждания.

При последвалото задържане на по-възрастния мъж пострадал 24-годишен полицейски служител. На място е потърсена медицинска помощ, а след преглед от екип на Центъра за спешна медицинска помощ лекарите установили хематом в областта на челюстта му.

От полицията не уточняват по какъв начин е причинена травмата на служителя, нито дали при конфликта са пострадали други лица.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи. По случая е образувано досъдебно производство, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента.

Това не е първият случай на пострадал полицейски служител в област Габрово през последните седмици.

На 24 октомври в севлиевското село Дамяново 37-годишен местен жител беше задържан, след като счупил страничното стъкло на автомобил "Мерцедес", паркиран на улица "Никола Вапцаров".

При задържането му мъжът нанесъл удар с ръка в лицето на полицейски служител, който охранявал избирателна секция в селото.

По този случай са образувани две досъдебни производства – за повреждане на чуждо имущество и за причиняване на телесна повреда на полицейски служител.

Разследването на инцидента в Габрово продължава, като предстои да бъде установена отговорността на участниците в конфликта.