Трагедия в Габрово: Автомобил блъсна възрастен велосипедист
Инцидентът е станал на бул. "Столетов". Пробите за алкохол и наркотици на 68-годишния шофьор са отрицателни
85-годишен велосипедист загина при пътнотранспортно произшествие в Габрово, съобщава БНР.
Катастрофата е станала на булевард "Столетов", където са се сблъскали лек автомобил, управляван от 68-годишен мъж, и велосипед, каран от 85-годишния пострадал.
След получаването на сигнала към мястото на произшествието незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.
Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на автомобила са отрицателни.
На мястото се извършва оглед, като обстоятелствата около катастрофата продължават да се изясняват.
Към момента не е установена официално причината за фаталния сблъсък.