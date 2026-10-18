Трагедия в Габрово: Автомобил блъсна възрастен велосипедист

85-годишен велосипедист загина при пътнотранспортно произшествие в Габрово, съобщава БНР.

Катастрофата е станала на булевард "Столетов", където са се сблъскали лек автомобил, управляван от 68-годишен мъж, и велосипед, каран от 85-годишния пострадал.

След получаването на сигнала към мястото на произшествието незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на автомобила са отрицателни.

На мястото се извършва оглед, като обстоятелствата около катастрофата продължават да се изясняват.

Към момента не е установена официално причината за фаталния сблъсък.