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Трагедия в Габрово: Автомобил блъсна възрастен велосипедист

Трагедия в Габрово: Автомобил блъсна възрастен велосипедист
pixabay

Инцидентът е станал на бул. "Столетов". Пробите за алкохол и наркотици на 68-годишния шофьор са отрицателни

85-годишен велосипедист загина при пътнотранспортно произшествие в Габрово, съобщава БНР.

Катастрофата е станала на булевард "Столетов", където са се сблъскали лек автомобил, управляван от 68-годишен мъж, и велосипед, каран от 85-годишния пострадал.

След получаването на сигнала към мястото на произшествието незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на автомобила са отрицателни.

На мястото се извършва оглед, като обстоятелствата около катастрофата продължават да се изясняват.

Към момента не е установена официално причината за фаталния сблъсък.

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