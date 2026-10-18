Новини
Търси
Подкаст
Свят

Сериозен инцидент предизвика мащабен пожар във военна база в Канада

Сериозен инцидент предизвика мащабен пожар във военна база в Канада
pixabay

Премиерът Марк Карни потвърди инцидента в базата „Уейнрайт“ в провинция Алберта, но засега няма данни за причините и евентуални пострадали

Голям пожар е избухнал във военната база „Уейнрайт“ в канадската провинция Алберта след сериозен инцидент, съобщи премиерът на Канада Марк Карни, цитиран от Асошиейтед прес.

Към момента няма официална информация за причината за пожара, нито потвърдени данни дали има пострадали.

Карни съобщи за случилото се в социалните мрежи, като изрази подкрепа към засегнатите военнослужещи и техните близки.

„Във военната база „Уейнрайт“ в Алберта е настъпил сериозен инцидент, довел до голям пожар“, заяви канадският премиер.

Той допълни, че мислите му са с всички засегнати от случилото се.

Премиерът на провинция Алберта Даниел Смит определи пожара като „значителен и трагичен“, като посочи, че инцидентът засяга много военнослужещи.

Смит благодари на екипите за спешна помощ и на всички, които оказват грижи и подкрепа на засегнатите.

Марк Карни увери, че федералното правителство работи в тясно сътрудничество с провинциалните и местните власти за справяне с последствията от инцидента.

По думите му той и Даниел Смит поддържат постоянна връзка, както и представителите на съответните институции.

Обстоятелствата около възникването на пожара остават неизяснени.

Още по темата

Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Пожар избухна в незаконно сметище в София, пожарните трудно достигат до мястото

Пожар избухна в незаконно сметище в София, пожарните трудно достигат до мястото

74-годишна жена загина при пожар в къща в Омуртагско

74-годишна жена загина при пожар в къща в Омуртагско

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Полша проверява сигнал за възможно нарушение на въздушното си пространство

Полша проверява сигнал за възможно нарушение на въздушното си пространство

Лодка с 27 души потъна край Мексико, издирват 11 изчезнали

Лодка с 27 души потъна край Мексико, издирват 11 изчезнали

Европа на протест срещу скъпия живот: 1200 арестувани и 150 ранени полицаи във Франция

Европа на протест срещу скъпия живот: 1200 арестувани и 150 ранени полицаи във Франция

САЩ настояват Израел да ограничи нападенията на заселници на Западния бряг

САЩ настояват Израел да ограничи нападенията на заселници на Западния бряг

Най-важното от света на 17.10.2026-та г.

Най-важното от света на 17.10.2026-та г.

Водещи

Двама загинали и 58 потушени пожара в страната за денонощие

Двама загинали и 58 потушени пожара в страната за денонощие

  • Преди 32 минути
Евродепутат: Брюксел преразглежда отношението си към Вучич, а Сърбия се отдалечава от ЕС

Евродепутат: Брюксел преразглежда отношението си към Вучич, а Сърбия се отдалечава от ЕС

  • Преди 35 минути
Стоянов за атаката срещу "Челси-3": Няма да обвиняваме Русия без доказателства

Стоянов за атаката срещу "Челси-3": Няма да обвиняваме Русия без доказателства

  • Преди 38 минути
Акция срещу битовата престъпност, наркотиците и изборните нарушения в Благоевградско

Акция срещу битовата престъпност, наркотиците и изборните нарушения в Благоевградско

Полша проверява сигнал за възможно нарушение на въздушното си пространство

Полша проверява сигнал за възможно нарушение на въздушното си пространство

  • Преди 1 час
Лодка с 27 души потъна край Мексико, издирват 11 изчезнали

Лодка с 27 души потъна край Мексико, издирват 11 изчезнали

  • Преди 1 час
Сериозен инцидент предизвика мащабен пожар във военна база в Канада

Сериозен инцидент предизвика мащабен пожар във военна база в Канада

  • Преди 1 час
Европа на протест срещу скъпия живот: 1200 арестувани и 150 ранени полицаи във Франция

Европа на протест срещу скъпия живот: 1200 арестувани и 150 ранени полицаи във Франция

  • Преди 1 час
Андрей Димитров пред Таралеж: Мислехме, че по-лошо от Фандъкова няма. Терзиев ни опроверга

Андрей Димитров пред Таралеж: Мислехме, че по-лошо от Фандъкова няма. Терзиев ни опроверга

Норки в тесни клетки и газови камери: Депутатите готвят окончателна забрана

Норки в тесни клетки и газови камери: Депутатите готвят окончателна забрана

  • Преди 2 часа
Инструктори предупреждават: Липсата на практика при лошо време крие опасности

Инструктори предупреждават: Липсата на практика при лошо време крие опасности

  • Преди 2 часа
САЩ настояват Израел да ограничи нападенията на заселници на Западния бряг

САЩ настояват Израел да ограничи нападенията на заселници на Западния бряг

  • Преди 2 часа
Турция затяга ползването на социални мрежи от тийнейджъри; забрана влиза в сила за деца под 15 години

Турция затяга ползването на социални мрежи от тийнейджъри; забрана влиза в сила за деца под 15 години

  • Преди 3 часа
Пътна обстановка на 18 октомври: две ленти към София през Владая

Пътна обстановка на 18 октомври: две ленти към София през Владая

  • Преди 3 часа
Небето на 18 октомври: дъждовете отстъпват, температурите тръгват нагоре

Небето на 18 октомври: дъждовете отстъпват, температурите тръгват нагоре

  • Преди 4 часа