Сериозен инцидент предизвика мащабен пожар във военна база в Канада

Голям пожар е избухнал във военната база „Уейнрайт“ в канадската провинция Алберта след сериозен инцидент, съобщи премиерът на Канада Марк Карни, цитиран от Асошиейтед прес.

Към момента няма официална информация за причината за пожара, нито потвърдени данни дали има пострадали.

Карни съобщи за случилото се в социалните мрежи, като изрази подкрепа към засегнатите военнослужещи и техните близки.

„Във военната база „Уейнрайт“ в Алберта е настъпил сериозен инцидент, довел до голям пожар“, заяви канадският премиер.

Той допълни, че мислите му са с всички засегнати от случилото се.

Премиерът на провинция Алберта Даниел Смит определи пожара като „значителен и трагичен“, като посочи, че инцидентът засяга много военнослужещи.

Смит благодари на екипите за спешна помощ и на всички, които оказват грижи и подкрепа на засегнатите.

Марк Карни увери, че федералното правителство работи в тясно сътрудничество с провинциалните и местните власти за справяне с последствията от инцидента.

По думите му той и Даниел Смит поддържат постоянна връзка, както и представителите на съответните институции.

Обстоятелствата около възникването на пожара остават неизяснени.