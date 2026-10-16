Пожар избухна в незаконно сметище в София, пожарните трудно достигат до мястото

Пожар избухна в незаконно сметище в столичния квартал "Филиповци". За инцидента съобщават местни жители в социалните мрежи, като публикуват и снимки от мястото, предава bTV.

Според информацията пожарните автомобили срещат сериозни затруднения при достигането до огнището заради застроени улици и ограничения достъп до района.

Жителите твърдят, че нивите в района отдавна са превърнати в незаконно сметище и мочурище, а върху част от терените са изградени и незаконни бараки.

Към момента няма официална информация за причините за пожара, мащаба му и евентуално пострадали хора.

Очаквайте подробности!