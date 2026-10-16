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74-годишна жена загина при пожар в къща в Омуртагско

74-годишна жена загина при пожар в къща в Омуртагско
pixabay

Огънят е унищожил около 200 кв. м от покривната конструкция на имот в село Церовище

74-годишна жена загина при пожар в къща в село Церовище, община Омуртаг, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден в Районното управление в Омуртаг на 15 октомври около 18:50 часа. Пламъците са обхванали имот, собственост на 81-годишен мъж, и са унищожили около 200 кв. м от покривната конструкция.

Тялото на 74-годишната жителка на селото е намерено в една от стаите на къщата. То е откарано в МБАЛ - Търговище за извършване на аутопсия.

Екипи на пожарната в Омуртаг с няколко противопожарни автомобила са пристигнали на място и са успели да потушат огъня.

По случая се води разследване.

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