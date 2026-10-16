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Жестокият инцидент в метрото: Задържан все още няма

Жестокият инцидент в метрото: Задържан все още няма

83-годишен мъж е в тежко състояние

Все още няма арестуван във връзка с инцидента в района на асансьор на метростанция в София, при който 83-годишен мъж беше намерен в тежко състояние. По случая е образувано досъдебно производство, а разследващите продължават да изясняват обстоятелствата около случилото се.

На мястото са установени следи от кръв, а асансьорът е обозначен като неработещ.

Изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов обясни, че сигналът за инцидента е подаден от граждани. Веднага след това са уведомени екипите на Спешна помощ и полицията.

Районът е оборудван с камери за видеонаблюдение, като записите могат да помогнат на разследващите да възстановят последователността на събитията.

Найденов коментира и възможността за монтиране на видеокамери в самите асансьори на метрото. По думите му подобна мярка се обсъжда, но към момента не е осигурено необходимото финансиране.

Разследването продължава, като предстои да бъдат установени точните причини за инцидента и дали има лица, които носят отговорност за случилото се.

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