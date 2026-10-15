Разследват убийство след смъртта на мъж, открит в асансьор на метростанция "Жолио Кюри"

Досъдебно производство за убийство е образувано по случая с мъжа, открит в безпомощно състояние в асансьор на метростанция "Жолио Кюри" в София. Това съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

От Софийската градска прокуратура също потвърдиха, че по случая се води разследване.

Материалите по досъдебното производство ще бъдат докладвани в прокуратурата утре, уточниха от държавното обвинение.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности за обстоятелствата около инцидента.