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Разследват убийство след смъртта на мъж, открит в асансьор на метростанция "Жолио Кюри"

Разследват убийство след смъртта на мъж, открит в асансьор на метростанция "Жолио Кюри"
Снимка: БТА

СДВР е образувала досъдебно производство, а Софийската градска прокуратура потвърди, че случаят се разследва

Досъдебно производство за убийство е образувано по случая с мъжа, открит в безпомощно състояние в асансьор на метростанция "Жолио Кюри" в София. Това съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

От Софийската градска прокуратура също потвърдиха, че по случая се води разследване.

Материалите по досъдебното производство ще бъдат докладвани в прокуратурата утре, уточниха от държавното обвинение.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности за обстоятелствата около инцидента.

 

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