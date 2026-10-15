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След опит за кражба: Човек се метна пред метрото

След опит за кражба: Човек се метна пред метрото
БТА

Ситуацията се е развила на метростанция "Александър Малинов"

Мъж скочи пред мотриса на софийското метро след опит за кражба на чанта на метростанция "Александър Малинов". По информация на Таралеж мъжът е бил преследван след кражбата, когато е скочил пред приближаващ влак, който за малко не го е прегазил.

След кражбата е последвало кратко преследване, при което предполагаемият извършител е предприел изключително рискованото действие, разказа пред Таралеж очевидец на събитието.

Вследствие на инцидента има забавяне в движението на метрото.

Към момента няма информация за пострадали, както и дали мъжът е задържан от полицията.

Очаквайте подробности!

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