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Паника заради експлозия в метрото в Истанбул

Паника заради експлозия в метрото в Истанбул
БТА

Хората са били евакуирани от метрото

Два взрива на метростанция по линията М5 на метрото в Истанбул предизвикаха силна паника сред хората, съобщава турският в. „Йени шафак“.

По информация на изданието експлозиите са станали в сутрешните часове на станция Ъхламуркую (по трасето Ускюдар-Султанбейли“). Гъст дим се е образувал на станцията след експлозиите.

По високоговорителите са били отправяни предупреждения към пътниците – „Стойте далеч от вагоните“.

Хората са били евакуирани поетапно от метрото.

По информация на телевизия СиЕнЕн-Тюрк става въпрос за техническа повреда и последвали взривове в електрическо табло на метростанцията.

На мястото на инцидента са били изпратени пожарни екипи.

Движението на метрото в района бе преустановено за близо час.

Няма данни за пострадали хора при експлозиите.

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