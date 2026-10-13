Паника заради експлозия в метрото в Истанбул
Хората са били евакуирани от метрото
Два взрива на метростанция по линията М5 на метрото в Истанбул предизвикаха силна паника сред хората, съобщава турският в. „Йени шафак“.
По информация на изданието експлозиите са станали в сутрешните часове на станция Ъхламуркую (по трасето Ускюдар-Султанбейли“). Гъст дим се е образувал на станцията след експлозиите.
По високоговорителите са били отправяни предупреждения към пътниците – „Стойте далеч от вагоните“.
Хората са били евакуирани поетапно от метрото.
По информация на телевизия СиЕнЕн-Тюрк става въпрос за техническа повреда и последвали взривове в електрическо табло на метростанцията.
На мястото на инцидента са били изпратени пожарни екипи.
Движението на метрото в района бе преустановено за близо час.
Няма данни за пострадали хора при експлозиите.