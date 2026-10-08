Три етажа на блок в Истанбул се срутиха, 7 души са под развалините

Седеметажна жилищна сграда в Истанбул частично се срути, предаде турската държавна телевизия ТРТ-Хабер.

Инцидентът е станал рано тази сутрин в района Малтепе. Срутили са се три етажа от блока.

По първоначални данни седем души са под отломките. С четирима от тях е установен контакт, съобщи валията на Истанбул Давут Гюл.

Той посочи, че сградата е построена през 1987 г. и в нея има 12 апартамента.

В района на инцидента са изпратени полицейски екипи, пожарни коли, линейки, екипи на Националните медицински спасителни екипи (УМКЕ).

В момента продължава спасителната операция за изваждането на затрупаните хора.

В Истанбул са чести инцидентите, свързани със срутване на сгради. Основна причина за това е некачественото строителство.