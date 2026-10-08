Три етажа на блок в Истанбул се срутиха, 7 души са под развалините
С четирима от затрупаните е установен контакт
Седеметажна жилищна сграда в Истанбул частично се срути, предаде турската държавна телевизия ТРТ-Хабер.
Инцидентът е станал рано тази сутрин в района Малтепе. Срутили са се три етажа от блока.
По първоначални данни седем души са под отломките. С четирима от тях е установен контакт, съобщи валията на Истанбул Давут Гюл.
Той посочи, че сградата е построена през 1987 г. и в нея има 12 апартамента.
В района на инцидента са изпратени полицейски екипи, пожарни коли, линейки, екипи на Националните медицински спасителни екипи (УМКЕ).
В момента продължава спасителната операция за изваждането на затрупаните хора.
В Истанбул са чести инцидентите, свързани със срутване на сгради. Основна причина за това е некачественото строителство.