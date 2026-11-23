"Предизвикателствата по източния фланг на НАТО нарастват, а сигурността в Черно море изисква по-тясно взаимодействие между съюзниците".

Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на среща с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър. В центъра на разговорите е била усложнената обстановка в Черно море и необходимостта от допълнителна подкрепа от страна на Алианса. Стоянов благодари на НАТО и САЩ за бързата реакция на българското искане за съдействие и изпращането на патрулен самолет P-8 Poseidon.

„Истински оценяваме помощта от НАТО и САЩ, които откликнаха много бързо на нашето искане“, заяви министърът.

Той подчерта, че България трябва да ускори придобиването на способности за въздушно разузнаване, които са необходими за откриването и наблюдението на морски дронове. Обсъдена е и готовността на страната за реакция при различни заплахи в региона.

По време на срещата са обсъдени и ключови проекти за модернизацията на българската армия – придобиването на F-16 Block 70, бойните машини „Страйкър“ и противокорабните ракети NSM.

Стоянов подчерта, че за България е важно доставките да бъдат ускорени, за да могат въоръжените сили да получат необходимите способности възможно най-бързо.

„През 2027 г. очаквам България да подпише още две споразумения със САЩ – за въоръжение на изтребителите F-16 Block 70 и за резервни части, необходими за тяхната поддръжка“, заяви министърът.

Американският дипломат Матю Уитакър определи Черно море като един от ясните примери за променящата се среда за сигурност. Според него последиците от войната в Украйна вече се усещат и извън непосредствената зона на бойните действия.

Уитакър приветства и ангажимента на България да увеличи разходите си за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. По думите му САЩ не се оттеглят от НАТО, а очакват европейските държави членки да поемат по-голяма отговорност за собствената си и общата сигурност. Според него по-равномерното разпределение на ангажиментите между съюзниците ще укрепи отбранителния потенциал на Алианса.