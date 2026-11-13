Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната

Министърът на отбраната Димитър Стоянов представя бюджета на министерството на отбраната за 2027 г. Той посочи, че предвиденият разход е от 2,23% от БВП.

"Съгласно план, приет през юни 2026 г., този процент следваше да бъде 2,33. Както всеки министър, така и аз бих желал този процент да бъде по-висок от 2,23", каза Стоянов на брифинг.

"Разбира се, ние се съобразяваме с финансовото положение на страната. В тази връзка приехме бюджет от 2,23 % от БВП на страната", посочи военният министър.

Той уточни, че ръстът на бюджета в сравнение с 2026 г. е 17 процента.

"Най-голям ръст има на капиталовите разходи - от 868 милиона - над 1,223 милиарда евро. Т.е. ръстът е с 40%", каза Стоянов.

"За личен състав разходите са същите - предвидени е увеличение с 4 милиона евро, с което ще бъде компенсиран ръстът на минималната работна заплата", посочи Стоянов.